Målvaktskrisen i Liverpool förvärras – supercuphjälten skadad av supporter i firandet

Liverpool fick direkt i PL-premiären en tung skada. Brasilianske målvakten Alisson skadade sig när han gjorde en utspark och förväntas missa flera veckor.

Nu förvärras klubbens målvaktskris. Även ersättaren, Adrian, är skadad och är tveksam till spel mot Southampton i helgen. Målvakten skadade sig i firandet av supercupsegern mot Chelsea i veckan och har nu en svullnad på sin ankel.

- Vi var alla tillsammans när en supporter hoppade in på planen eller något. Han blev jagad av säkerhetsteamet, halkade och sparkade till hans (Adrians) ankel. Galet. I går var den svullen men i dag var det bättre men vi får se, säger Klopp enligt Sky Sports.

Tysken uppmanade också supportrar att sluta springa in på planen för att fira efter Adrians skada.

- Det är inte roligt, menar Klopp.

Adrian blev i matchen hjälte för Liverpool när han tog Tammy Abrahams straff och säkrade titeln för Liverpool.

Om även spanjoren missar matchen har Liverpool just nu två alternativ i truppen. Det är 35-årige Andy Lonergan och 20-årige Caoimhin Kelleher, som ingen av dem har gjort någon tävlingsmatch för klubben. Lonergan satt på bänken i matchen mot Chelsea efter att klubben värvat honom som en nödlösning dagar innan matchen. Han har aldrig spelat i en Premier League-match innan, men han har gjort ett antal matcher i Championship för Leeds, Wolverhampton och Bolton.

Klopp bekräftade också att Naby Keita, som missade mötet med Chelsea på grund av en muskelskada, inte kommer till spel heller mot Southampton.

