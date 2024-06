Man United bekräftar - Williams lämnar

Manchester United meddelar under onsdagen att ytterbacken Brandon Williams, 23, lämnar klubben, då kontraktet löper ut i sommar.

Williams är fostrad i United, då han kom till klubben vid nio års ålder, och var under den gångna säsongen på lån hos Ipswich, som säkrade uppflyttning till Premier League. Totalt sett blev det ett mål och en assist på 51 framträdanden med United.

Vidare meddelar United att klubben för samtal med Jonny Evans och Tom Heaton om nya kontrakt. Omari Forson har erbjudits ett nytt avtal, men ännu är det ovisst om det blir en fortsatt gemensam framtid.

Sedan tidigare har Raphael Varane och Anthony Martial lämnat klubben.

