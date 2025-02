Man United bröt negativ svit - trots nyförvärvets hjärnsläpp

Rúben Amorim och hans Manchester United jagade tre poäng i Premier League efter tre raka matcher utan seger. Under onsdagskvällen gästades man av nykomlingen Ipswich som huserar på nedflyttningsplats.

I senaste omgången spelade The Red Devils 2-2 mot Everton i en svängig tillställning och Amorim valde att göra två förändringar i elvan till mötet med The Tractor Boys. In med Leny Yoro i backlinjen i stället för Noussair Mazraoui och Alejandro Garnacho startar före Casemiro.

Man skulle också få känna segerns sötma igen - men det var en svängig tillställning på Old Trafford.

Ett Man United i kris fick värsta tänkbara start. På en längre boll från Ipswich var Patrick Dorgu först och skulle stöta bollen hem till André Onana. Men målvakten hade själv gått ut för att möta och missade passningen. Då fick Jaden Philogene öppet mål och satte 1-0 för gästerna.

"Ännu ett hårresande misstag i försvaret", skrev den brittiske journalisten Peter Hall på X.

- Jag förstår inte varför Onana ska ut där, sa Robbie Savage i TNT Sports enligt BBC.

Men hemmalaget skulle komma att utjämna. Bruno Fernandes slog en frispark in i straffområdet som nickades i eget mål av Sam Morsy.

Och bara några minuter senare var vändningen ett faktum, efter ännu en fast situation. Bruno Fernandes knorrade hörnan in i straffområdet där bollen studsade fram och tillbaka innan Matthijs de Ligt kunde stöta in 2-1.

- Fantastisk leverans. Precis vad United behövde. Vart skulle de vara utan Bruno?, frågade sig Sky Sports Pete Stevenson.

Man United var sedan nära att utöka. Man bröt högt efter en miss från Ipswich och Alejandro Garnacho drev bollen in i straffområdet innan han föll, utan åtgärd från domaren. Bollen hamnade i stället hos Patrick Dorgu som testade skott, men Alex Palmer i målet räddade.

Samme Dorgu hamnade kort därpå i rampljuset igen. Men denna gång på grund av en ful tackling. Dansken skulle bryta bollen från men hans sula träffade rakt på Omari Hutchinsons smalben och ytterbacken visades ut efter en VAR-granskning.

- Det är för mig en hemsk satsning, sa förre United-spelaren Robbie Savage i TNT Sports enligt BBC.

- En kväll att glömma för Dorgu. Först en kommunikationsmiss med Onana som gav Ipswich ledningen och nu visas han ut, sa Patrick Rowe i Sky Sports.

Rúben Amorim valde att agera omgående. Alejandro Garnacho byttes ut och in kom Noussair Mazraoui.

"Beslutet att offra Garnacho förbryllar efter Dorgus tackling. Har någon sett Højlund?", frågade journalisten Alex Crook på X.

Ipswich svarade omgående efter det röda kortet. Jaden Philogene skickade in bollen i straffområdet där Liam Delap styrde in 2-2 på stopptid i den första akten.

Men Manchester United rivstartade den andra halvleken och tog ledningen omgående. För tredje gången i matchen så var det också på en fast situation när Harry Maguire denna gång stångade in en hörna.

- Vilken start på andra halvlek, sa Robbie Savage.

Ipswich, med en man mer, jagade sedan en kvittering i den andra halvleken men lyckades aldrig utjämna. Man United kunde hålla undan och ta en viktig trepoängare.

Man bröt därmed en segerlös svit på tre matcher och ligger efter vinsten på plats 14 i tabellen. Ipswich ligger kvar på nedflyttningsplats med sex poäng upp till säker mark.

Victor Lindelöf byttes in i matchens slutskede.

- Läget är vad det är. Vi har lidit och inte nått vår bästa nivå. Vi gör mål på två fasta situationer men har kontroll på matchen, men vi saknar en aggressivitet, sa lagkaptenen Bruno Fernandes till TNT Sports enligt Sky Sports och fortsatte.

- Vi kommer att få det sinom tid. När man vinner matcher blir man modig. Och vi måste vara modigare och visa vår kvalitet.

Matchvinnaren Harry Maguire.

- Det här var väldigt viktigt efter att vi var i en tuff sits i början av matchen. Vi behöver vända vår hemmaform. Vi gav de ett mål, det var en slarvig miss från vår sida men sedan tog vi kontroll. Att sedan förlora en spelare, jag tror det är tredje gången på senaste två månaderna, gjorde saken svårare.

Startelvor:

Manchester United: Onana - Yoro, Maguire, de Ligt - Dalot, Ugarte, Fernandes, Dorgu - Garnacho, Zirkzee - Højlund.

Ipswich: Palmer - Tuanzebe, O'Shea, Greaves, Davis - Morsy, Cajuste - Philogene, Hutchinson, Clarke - Delap.