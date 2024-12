Man United föll ihop på Old Trafford

Manchester United föll i veckan mot Arsenal och jagade under lördagen seger mot Anthony Elangas Nottingham Forest på Old Trafford i Premier League.

Inför matchen kablades fina bilder ut från Old Trafford, då spelare, ledare och supportrar hyllade Uniteds mångåriga receptionist Kath Phipps, som har dött. United-spelare höll upp en banderoll, och senare deltog samtliga i en stor applåd på Old Trafford. Anthony Elanga, som började på bänken, deltog också i hyllningen med att bära in en krans på planen.



Foto: Bildbyrån.

När spelet väl kom igång åkte United på en chockstart. Redan i andra minuten gav Forest-backen Nikola Milenkovic bortalaget ledningen till 1-0.

- Vilken värvning Milenkovic har varit för Forest. Ser ut som ett fynd, sa Sky Sports-journalisten Adam Bate efter ledningsmålet.

United lät sig däremot inte nedslås av det tidiga målet och kvitterade senare genom dansken Rasmus Højlund till 1-1 efter 18 minuters spel. Bruno Fernandes var därefter nära ett ledningsmål, men sköt en frispark i målramen till likaläge i halvtid.

Tidigt i andra akten återtog Nottingham ledningen. Morgan Gibbs-White drog till strax utanför straffområdet och bollbanan ställde Andre Onana helt i United-målet. Därmed var Manchester-jätten i underläge - igen.

- Det där var en tavla av Onana, inget snack om saken, kommenterade Sky Sports journalist Pete Gill.

Kort därefter fick Forest fira igen. Chris Wood mötte ett inlägg och fick jubla över 3-1.

- Hemmasupportrarna på arenan är i chock, sa Sky Sports journalist Adam Bate efter målet.

"Patetiskt av United. Försvaret och reaktionen. Fernandes började klaga på domaren. Ett lag som behöver titta på sig själv mycket mer", skrev Manchester Evening News-journalisten Samuel Luckhurst på X efter utökningen.

United vaknade därefter igen, då matchen svängde vidare och Bruno Fernandes placerade in ett reduceringsmål. Sedan inleddes en jakt på ett nytt kvitteringsmål, men utan lagkaptenen Fernandes, som blev ersatt av Mason Mount efter 76 minuters spel.

- Intressant drag att ta av Fernandes för även om han var trött så är han den mest fantasifulla passningsspelaren United har, sa Bate efter bytet.

- Bytet var konstigt, kommenterade Sky Sports-experten Alan Smith.

United lyckades i slutändan inte få in ett till mål och därmed blev det förlust med 2-3 hemma på Old Trafford. United är på 13:e-plats, medan Forest är femma i Premier League. Anthony Elanga fick komma in i slutskedet för bortalaget i kvällens seger.

- Det var en tuff match. Vi började riktigt dåligt, men kontrollerade sedan matchen och hade flera lägen. Vi lyckades kvittera inför halvtid och sedan var vi redo att gå för seger, men började riktigt dåligt (i andra halvlek). Två insläppta mål. Sedan försökte vi med många saker, men det var inte så mycket kvalitet, säger United-tränaren Ruben Amorim till BBC.

Han fortsätter:

- Vi hade inte så många lägen för att göra mål. Det var en tuff match i en tuff stund, men vi måste fortsätta göra vårt jobb. Det här är en lång resa. Vi är i början av något så stort att vi uppmärksammar varje detalj. Vi vet redan att det är ett stort jobb så vi måste fortsätta.

Om Fernandes-bytet säger Amorim följande:

- Jag vet att Bruno är väldigt farlig nära boxen och han gjorde ett mål, men han var trött, säger tränaren enligt Manchester Evening News och fortsätter:

- Jag hade kunnat ha kvar Bruno, men jag kände att Mason Mount är bra på fasta situationer och kan också göra mål, då han är väldigt teknisk och hade fräscha ben.

Morgan Gibbs-White är lycklig över segern.

- Det är svårt att sätta ord på det här, men vi måste fortsätta tro på vår process och vi har en tillräckligt bra trupp för att tävla på den här nivån. Vi gjorde det på Anfield och vi gjorde det här. Vi är besvikna över att vi släppte in två mål, men det var en väldigt bra kväll, säger han till Sky Sports.

Om målet, där Onana gjorde en tavla, säger han följande:

- För att vara ärlig trodde jag inte att den skulle gå in. Jag vill inte misskreditera Onana, då han är en otrolig målvakt, men jag trodde att han skulle plocka upp skottet.

Startelvor:

Manchester United: Onana - Yoro, de Ligt, Martinez - Diallo, Mainoo, Ugarte, Dalot - Fernandes, Højlund, Garnacho.

Nottingham Forest: Sels - Aina, Milenkovic, Murillo, Williams - Anderson, Yates - Jota, Gibbs-White, Hudson-Odoi - Wood.



Foto: Bildbyrån.