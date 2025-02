Man United nollat - sågas: "Scenskräck"

United välkomnade Crystal Palace till Old Trafford med tre raka segrar i ryggen, varav två i Europa League. Men under söndagen blev det en ny tung förlust för The Red Devils.

Värt att notera när Amorim släppte sin startelva var att vare sig Rasmus Højlund eller Joshua Zirkzee startade. Den offensiva trion bestodi stället av Bruno Fernandes, Amad Diallo och Alejandro Garnacho.

Nyförvärvet Patrick Dorgu var inte med i matchtruppen, då alla detaljer inte var på plats efter flytten från Lecce.

När matchen väl startade så såg det snarare ut som att Bruno Fernandes hade en mittfältsplats bredvid Manuel Ugarte medan Kobbie Mainoo spelade längst fram som anfallare.

Och det var också Mainoo som fick Man Uniteds första chans när fick bollen i straffområdet och sköt i stolpen.

- Det var en lovande start från Mainoo, underbart tillslag för att ta bollen bort från sin försvarare, säger Adam Bate i Sky Sports sändning.

Kort därpå stack Crystal Palace upp i ett anfall. Ett inlägg från Tyrick Mitchell letade sig till bortre stolpen där Daniel Muñoz nickade bollen strax utanför stolpen.

- Det där är så Palace ytterbackar kan hota, en kan slå ett inlägg till den andra, säger Adam Bate.

Gästerna fortsatte hota. Ännu en gång kom Mitchell fram på sin vänsterkant och fick bollen av Daichi Kamada. Vänsterbacken slog ett inlägg på ett tillslag som Ismaila Sarr så när fick huvudet på.

-Båda lagen vill gärna få det första målet, säger den tidigare Everton-mittfältaren Leon Osman i BBC.

Efter den händelserika inledningen stannade matchen av något mot slutet av den första halvleken.

- United har problem med att bryta ner Palace, när de har många spelare bakom bollen. The Stretford End sjunger Rúben Amorims namn ändå.

Minuter innan halvtidsvilan kom Crystal Palace bästa chans i matchen, genom Jean-Philippe Mateta som blev halvt frispelad av Jefferson Lerma men fransmannens avslut gick strax utanför stolpen.

- Mateta rörde sig bort som att bollen skulle gå in och Palace-fansen på andra sidan trodde samma. Bästa chansen hittills, säger Adam Bate i Sky Sports sändning.

Första halvleken slutade 0-0.

Fem minuter in i den andra akten fick Bruno Fernandes ett jätteläge. Portugisen serverades bollen i höjd med straffområdet men Dean Henderson i Palace-målet räddade till hörna.

Kort efter kom nästa läge, denna gång hamnade bollen hos Manuel Ugarte som klippte till direkt på halvvolley i straffområdet. Men ännu en gån stod Henderson i vägen.

Men det var Crystal Palace som skulle ta ledningen. Detta genom Jean-Philippe Mateta i den 65:e minuten.

- Mateta är den enda anfallaren på planen och det märks, konstaterar Adam Bate.

- Det var reaktionen vi sökte, säger Leon Osman i BBC han fortsätter:

- Rúben Amorim kollar mot sin bänk och ser ut att ta in båda sina anfallare. Systemet han har försökt spela har inte fungerat.

In kom alltså Rasmus Höjlund och Joshua Zirkzee i stället för Kobbie Mainoo och Noussair Mazraoui.

Det var med kvarten kvar nära 2-0 till gästerna efter en frispark som skapade oreda i Man United-försvaret. Men bollen gick till slut utanför.

"Någon slags scenskräck för United på Old Trafford igen. Flera spelare har problem att hantera läget", skriver Manchester Evening News-journalisten Samuel Luckhurst på X.

The Red Devils åkte på en smäll sedan.Mittbacken Lisandro Martinez gick i backen efter en smäll och såg ut att ha skadat knät.

"Ser ut som att fick en smäll på knät när han ramlade. Jag tror det här kan vara illa", skriver BBC-reportern Simon Stone på X.

Han lämnade sedan planen på bår.

"Han ser ut att ha tårar i ögonen", skriver Stone på X.

Och som att det inte var nog. Strax innan klockan tickade upp mot 90 så satte Jean-Philippe Mateta 2-0 bakom André Onana efter det att fransmannen fått öppet mål på pass av Daniel Muñoz.

Det blev matchen sista mål och ett nytt magplask för Manchester United som fick se sig mållösa på Old Trafford.

Crystal Palace kliver därmed förbi The Red Devils i tabellen, upp på en tolfteplats medan Man United nu ligger på plats 13.

Startelvor:

Manchester United: Onana - Yoro, Maguire, Martinez - Mazraoui, Ugarte, Mainoo, Dalot - Amad, Garnacho - Fernandes.

Crystal Palace: Henderson - Richards, Lacroix, Guehi - Muñoz, Hughes, Lerma, Mitchell - Sarr, Kamada - Mateta.