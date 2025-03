Man United-supportrar planerar ny protest

Manchester United har så här långt haft en mardrömssäsong, då storklubben är på 14:e-plats i engelska högstaligan, Premier League.

Nu rapporterar brittiska tidningen The Guardian att supportrar planerar en ny protest mot ägarfamiljen Glazer i samband med söndagens möte med Arsenal på Old Trafford i ligan.

Det är supportergruppen "The 1958" som ligger bakom den kommande demonstrationen och gruppen hoppas på att det "kan bli en av de största protesterna någonsin" mot United. "The 1958" har under en längre tid riktat kritik mot Glazers, och tycker nu att klubben är i ett alarmerande läge.

Annons

- Klubben dör långsamt framför våra ögon, på och utanför planen, och skulden ligger helt och hållet på den nuvarande ägarmodellen, säger supportergruppens talesperson Steve Crompton enligt The Guardian.

En annan United-supportergruppering protesterade i helgen i samband med mötet med Fulham i FA-cupen gällande höga biljettpriser på Old Trafford.

United ställs härnäst mot Real Sociedad borta på torsdag i åttondelsfinal i Europa League.