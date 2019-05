Manchester City en seger från ny Premier League-titel - efter lagkaptenens klassmål

Manchester City tog under måndagen emot Leicester hemma på Ethiad Stadium. Leicester öppnade ganska starkt, men efter en stund tog hemmalaget över helt och hållet och man var nära att spräcka nollan ett par gånger om i den första akten.

Efter dryga halvtimmen spelad skapade City ett massivt tryck och Sergio Agüero var sånär att göra 1-0. Bollen spelades in och i straffområdet där befann sig skyttekungen och nickade mot mål. Argentinarens försök tog i ribbans underkant och bollen var på linjen, men då slog Leicester-målvakten Kasper Schmeichel undan den och avvärjde. Därefter fortsatte hemmalaget att trycka på, men man brände flera riktigt bra möjligheter samtidigt som Schmeichel storspelade.

Det dröjde till den andra halvleken innan man fick utdelning och det genom lagkaptenen Vincent Kompany. Det var ett klassmål. Mittbacken tog emot bollen en bra bit utanför straffområdet och avlossade ett stenhårt avslut som gick in i krysset, helt otagbart för Kasper Schmeichel i Leicester-målet. Det var belgarens första mål för säsongen och enligt Squawka Football var det hans första någonsin utanför straffområdet i Premier League.

Målet räckte för att City skulle hålla undan och man vann mot Leicester med 1-0.

- I dag var det lite frustrerande eftersom alla sa: “Skjut inte, skjut inte”, jag kunde höra det och det irriterade mig. Jag sa: ”Vänta lite, jag har inte kommit såhär långt i min karriär för när yngre spelare kan berätta för när jag kan testa avslut”, säger Vincent Kompany enligt Sunday Times-journalisten Duncan Castles.

I och med segern har City ett poäng ned till Liverpool inför den sista omgången i Premier League. City, som vann ligan förra säsongen, ställs mot Brighton & Hove Albion i den avslutande ligamatchen.

Startelvor:

Manchester City: Ederson - Walker, Kompany, Laporte, Zintjenko - Gündogan, David Silva, Foden - Bernardo Silva, Agüero, Sterling

Leicester: Schmeichel - Pereira, Evans, Maguire, Chilwell - Choudhury, Ndidi, Maddison, Tielsemans, Albrighton - Vardy

Kompany: ‘Today was a little bit of frustration because everyone was saying ‘Don’t shoot, don’t shoot’, I could really hear it, and it was annoying me. And I said: ‘Hold on a second I’ve not come this far in my career for young players to tell me when I can take a shot on.’’