Manchester City mästare – straffdrama avgjorde ligacupfinalen

Under söndagen möttes Chelsea och Manchester City i finalen av den engelska ligacupen. Senast lagen ställdes mot varandra var i Premier League och då vann City med 6-0.

Kvällens möte bjöd på betydligt färre mål och under ordinarie tid skapades få målchanser. I andra halvlek var dock Chelsea nära att ta ledningen efter att Eden Hazard dribblat sig fram längs vänsterkanten. Belgaren spelade in bollen till en framrusande N’Golo Kante, men fransmannen fick för mycket fot under bollen och avslutet gick över.

Matchen gick till förlängning där City var nära att ta ledningen. Efter ett inspel från höger dansade bollen på mållinjen innan Chelsea-spelare till slut kunde styra bollen till hörna.

Det mest anmärkningsvärda från förlängningsspelet var annars när Chelsea-tränaren Maurizio Sarri ville byta ut målvakten Kepa – som vägrade. Willy Cabellero stod redo att hoppa in vid sidlinjen men fick till slut sätta sig på bänken och när straffläggningen började var pressen stor på Kepa.

Kepa lyckades rädda en straff, men Ederson i City-målet lyckades freda sitt mål två gånger och när Raheem Sterling placerade in bollen i nät stod det klart att Manchester City är mästare i ligacupen 2019.

- Det känns jättebra. Att vinna ligacupen två år i rad är alltid svårare än att vinna första gången, säger City-mittfältaren Ilkay Gundogan till Sky Sports.

- Vi är bara glada att vinna igen, det är en speciell känsla.

Lagens startelvor:

Chelsea: Kepa – Azpilicueta, Luiz, Rudiger, Emerson – Jorginho, Kante, Barkley – Willian, Hazard, Pedro

Manchester City: Ederson – Walker, Otamendi, Laporte, Zinchenko – Fernandinho, Silva, De Bruyne – Bernardo Silva, Agüero, Sterling