Manchester City slår ifrån sig efter uppgifter om Champions League-utslutning

Personer från Uefa och FA har tillsammans gjort en utredning om det förekommit oegentligheter i Manchester City. Detta efter att klubben tidigare under året varit under luppen för eventuella ekonomiska brott mot fotbollens regelverk Financial Fair Play. Det efter läckta dokument från visselblåsarsajten Footboll Leaks. Enligt dokumenten ska City ha drivit upp värdet på sina sponsringsavtal och dessutom betalat ersättning till spelare i form av ”bildrättigheter” via skalbolag. Utöver det rapporterade den tyska tidningen Der Spiegel att City misstänktes ha brutit mot reglerna för tredjepartsägande av spelare.

Under måndagen rapporterade New York Times att gruppen som gjort utredningen väntas rekommendera att Manchester City ska uteslutas ut Champions League i ett år eftersom klubben, enligt tidningen, försett Uefa med falsk information.

Nu slår Manchester City tillbaka mot uppgifterna. I ett uttalande på sin hemsida skriver man att man hela tiden samarbetat i god anda med gruppen och har för avsikt att göra så. Klubben kommenterar också gruppen som arbetat med fallen då The New York Times citerar ”folk med insyn i fallet”, som man anser är väldigt oroande. City skriver att antingen kan klubbens goda tro till utredningen vara gjord på felaktiga grunder eller så vill utredningen skada klubbens rykte eller kommersiella intressen. City uppmanar till att man är beroende av att gruppen är av oberoende ställning. också Därefter fastslår klubben att det cirkulerat i medierna om oegentligheter är felaktigt och att man gett samtliga bevis på det till Uefa.