Manchester City tog nionde raka segern i Premier League - Sterling med två mål

Manchester City och Liverpool slåss i toppen av Premier League och har bytts om att inneha positionen högst upp i tabellen. Under söndagen tog City tillbaka ledningen efter en 3-1-seger mot Crystal Palace.

Ledningsmålet kom redan efter en kvart. Raheem Sterling rann igenom Palaceförsvaret och lyckades pricka in 1-0 via målramen. Sedan blev Sterling målskytt efter en kvart även i den andra halvleken. Anfallaren stod på rätt plats i straffområdet och rakade in ett inspel från Leroy Sané.

Crystal Palace stretade emot och med tio minuter kvar av matchen skapade man nerv i matchen. På en frispark precis utanför straffområdet stegade Luka Milivojevic fram och tryckte in bollen intill ena stolpen med ett lågt skott.

Men City stängde matchen ett par minuter senare, när Gabriel Jesus avslutade en kontring när ytorna blev stora när Palace gick för ett kvitteringsmål. Segern var Citys nionde raka i Premier League, något som gjorde att City tog ligaledningen tillfälligt med 83 poäng. Liverpool slog nämnligen Chelsea senare under söndagen och återtog serieledningen med 85 poäng, med en match mer spelad än City.