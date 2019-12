Manchester City vann toppmötet med Leicester - efter vändning

Under lördagen drabbade Manchester City samman med Leicester i ett toppmöte i Premier League Och det var Leicester som började bäst.

I den 22:e minuten fick Jamie Vardy en boll i djupled och den notoriske målskytten avancerade med två tillslag och lyfte sedan enkelt bollen över Ederson i Manchester City-målet.

De ljusblå lät sig dock inte nedslås av underläget. Åtta minuter senare bröt Riyad Mahrez in från kanten och testade avslut. Via en Leicester-spelare gick bollen in bakom Kasper Schmeichel. 1-1.

Manchester City tog också ledningen före paus. Högerbacken Ricardo Pereira svarade för en klumpig tackling i straffområdet och gjorde ned Raheem Sterling. Från elva meter smällde sedan Ilkay Gündogan in 2-1 för Manchester City.

I matchens andra akt utökade också hemmalaget på Etihad Stadium sin ledning. Med 20 minuter kvar slog Kevin De Bruyne ett precist inspel och på den bortre stolpen befann sig Gabriel Jesus, som stötte in 3-1.

3-1 blev också matchens slutresultat. Vinsten för City innebär att man alltjämt är ligatrea på 38 poäng och laget har en poäng upp till Leicester. Serieledande Liverpool har spelat ihop 49 poäng.