Manchester Citys besked: Mendy borta i flera månader

Manchester Citys franske vänsterback Benjamin Mendy led under stora delar av förra säsongen med en skada i höger knä. I höst inledde han säsongen starkt med fem assist på nio matcher, men lämnade i förra veckan Frankrikes landslagssamling skadad igen och tvingades till en ny operation, den här gången i vänster knä.

I dag bekräftade City-tränaren Pep Guardiola under en presskonferens att Mendy blir borta i mellan tio till tolv veckor, ett tufft avbräck för den engelska storklubben.

Vidare meddelade även tränaren att den portugisiske mittfältaren Bernardo Silva också lämnas utanför lagets matchtrupp till lördagens bortamöte med West Ham i Premier League. Manchester City toppar inför mötet ligatabellen.

PEP: @BernardoCSilva cannot play this weekend. The injury is not a big one but he cannot play this weekend. @benmendy23 will be out for 10-12 weeks. #WHUMCI