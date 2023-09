Manchester United bjöd in pedofil som hedersgäst

Det är turbulent kring Manchester United för närvarande och det på grund av anklagelserna mot Antony samt Sancho-röran.

Nu rapporterar The Times att klubben nyligen tog ett annat kontroversiellt beslut. Dess förre damlagstränare Geoff Konopka bjöds in som hedersgäst till Old Trafford under en match i WSL.

2011 dömdes Geoff Konopka till fyra års fängelse för pedofilbrott.

Manchester United, som hävdar att 79-åringen egentligen var avstängd, har medgett att beslutet var felaktigt men att det inte fanns någon kännedom om Konopkas belastningsregister.

"Vi har innerlig sympati för offren och alla som drabbades av dessa avskyvärda brott", skriver klubben i ett uttalande till The Times enligt The Sun.

Manchester United hävdar att man inte längre har någon kontakt med Konopka.

Konopka tränade damlaget från 1983 till 2001.