Manchester United har sorg - ikon död: "Vila i frid"

Manchester United sörjer Tony Dunne. Den tidigare storspelaren har gått bort. Han blev 78 år gammal.

Dunne anslöt till Manchester United år 1960 och vann bland annat ligatiteln, FA-cupen och Europacupen med laget. Irländaren gjorde över 500 matcher för Manchester United.

"En av våra största ytterbackar genom tiderna. En huvudfigur i laget som vann Europacupen 1968. En spelare som gjorde 535 framträdanden i Manchester United röda tröja. Våra djupaste kondoleanser går till Tony Dunnes nära och kära. Må han vila i frid", skriver Manchester United i ett uttalande.

One of our greatest-ever full-backs. An integral part of the 1968 European Cup-winning side. A player who made 535 appearances in the red shirt of Manchester United.



Our heartfelt condolences go to the loved ones of Tony Dunne. May he rest in peace. pic.twitter.com/M8xYNdqMcU