Manchester United meddelar: Lindelöf fortsatt borta från spel

Efter att ha klivit av Manchester Uniteds möte med Norwich med obehag i bröstet hade Victor Nilsson Lindelöf genomgått undersökningar och friskförklarats inför lagets senaste match mot Newcastle på St James Park. Svensken var uttagen i matchtruppen. Men inför matchen fanns han inte längre med i matchtruppen och då avslöjade United-tränaren Ralf Rangnick att Lindelöf testat positivt för covid.

Lindelöf spelade inte matchen och nu står det klart att han är fortsatt ur spel då han ännu inte kommit tillbaka från covid, meddelar klubben på sin hemsida under onsdagen.

Vidare missar även Paul Pogba matchen på grund av en höftskada och Bruno Fernandes är avstängd efter att ha dragit på sig sitt femte gula kort för säsongen mot Newcastle i måndags.

Manchester United möter Burnley på torsdag. Årets sista match för klubben.

