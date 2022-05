Manchester United rasade ihop - blev överkört av Brighton

Manchester United är på jakt efter en Europa-plats och ställdes under lördagen mot Brighton & Hove Albion på bortaplan i Premier League. Svenskarna Victor Nilsson Lindelöf och Anthony Elanga spelade från start, och fick vara med om en tung kväll.

För redan efter 15 minuters spel hamnade Manchester United i underläge.

Moises Caicedo slog då till med ett långskott - som gick mellan Nilsson Lindelöfs ben - och hela vägen in i mål till 1-0 på Falmer Stadium. Därmed var Uniteds mardrömsstart ett faktum, och det var inte sista gången den här kvällen som hemmalaget skulle få fira.

I andra halvlek rasade Manchester United ihop fullständigt.

Först utökade Marc Cucurella till 2-0 efter 49 minuters spel och åtta minuter senare slog Pascal Gross till och fick fira 3-0 mot den engelska storklubben. Det slutade heller inte där.

I den 60:e minuten satte även Leandro Trossard 4-0 till hemmalaget, vilket också fick United-supportrar att reagera på arenan. Enligt lokaltidningen Manchester Evening News började bortasupportrar skrika: "Ni är inte i skick att bära tröjan".

I och med det fjärde målet har United nu även släppt in 56 mål under årets säsong, vilket är klubbens sämsta notering under hela Premier League-eran i England. I slutändan släppte United inte in fler mål än så den här kvällen och föll med 4-0 mot Graham Potters lag.

- Det var en speciell kväll. Manchester United är ett topplag och vi har svikit fåra hemmafans den här säsongen, så det var en fin stund. På bortaplan har vår form varit utmärkt, men hemmaformen har inte varit så bra. Det har hållit oss tillbaka i ligan. De har behövt se några mindre bra prestationer, men i dag kunde man höra att de gillade det, säger Brighton-kaptenen Lewis Dunk till Sky Sports.

Manchester United är nu på sjätte plats med 58 poäng efter 37 omgångar i Premier League. United har fem poäng upp till fyran Arsenal på den sista Champions League-platsen, vilket gör att klubben inte får spela i turneringen nästa säsong. I och med dagens resultat gör även United sin poängmässigt sämsta säsong sedan Premier League drog igång 1992.

- Vi kan bara be om ursäkt till supportrarna som åkte hela vägen till Brighton. Vi var helt enkelt inte tillräckligt bra, säger United-tränaren Ralf Rangnick till BBC.

Efter matchen får United kritik från flera håll, och en som inte kommer undan är Nilsson Lindelöf, som jämförs med Harry Maguire, som också fått mycket kritik i år.

"Harry Maguire har blivit orättvist utpekad i Manchester United den här säsongen. Lindelöf är ett större problem", skriver ESPN-journalisten Mark Ogden på Twitter.

Manchester United ställs mot Crystal Palace borta i den sista omgången i Premier League. Då kan klubben fortsatt säkra spel i Europa League i höst.

- Vi måste visa upp en annan sida i den sista matchen eftersom att vi kommer behöva en eller tre poäng för att se till att vi kvalificerar oss för Europa League, säger Rangnick.

Startelvor:

Brighton & Hove Albion: Sanchez - Veltman, Dunk, Cucurella - March, Bissouma, Caicedo, Trossard - Gross, Mac Allister - Welbeck.

Manchester United: De Gea - Dalot, Nilsson Lindelöf, Varane, Telles - McTominay, Matic - Elanga, Mata, Fernandes - Ronaldo.

56 - Manchester United have conceded 56 goals in the Premier League this season, their most in a single campaign in the competition. Alarming. pic.twitter.com/95BNpnJO5G