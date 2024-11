Manchester Uniteds grepp efter Sportings seger mot City

Den 11 november tillträder Ruben Amorim som ny tränare i Manchester United.

Under tisdagskvällen gjorde portugisen sin näst sista match som tränare för Sporting. Och på vilket sätt han gjorde det.

Sporting besegrade de fyrfaldigt regerande engelska ligamästarna Manchester City med 4-1 efter ett hattrick av Viktor Gyökeres.

Efter slutsignalen i Lissabon gladde sig mer än bara Sportings supportrar över segern. Manchester United valde efter matchen att återpublicera det X-inlägg som meddelar att Ruben Amorim anländer tar över klubben den 11 november.

En uppenbar passning till Uniteds lokalrivaler City som Amorim besegrade under kvällen.

På sociala medier uppmärksammades Uniteds admin för tilltaget.

Ruben Amorims sista match för Sporting är borta mot Braga i den portugisiska ligan på söndag.

Man Utd's social media admin really re-posted their Amorim announcement at full-time last night 😅 pic.twitter.com/CSdIKYhAGz