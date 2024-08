Manchester Uniteds stora smäll - föll på tilläggstid

Manchester United gästade Brighton i Premier Leagues andra omgång. I en ganska händelsefattig halvlek bröts dödläget av en gammal United-spelare - för Brightons del.

Halvtimmen var spelad när Kaoru Mitoma hittade in till Danny Welbeck, som enkelt kunde stöta in 1-0 från nära håll. Anfallaren knöt nävarna och firade sitt 100:e mål i sin 451:a klubblagsmatch.

- United har varit okej så här långt, men detta är en rejäl smäll, sa Simon Stone på BBC.

Gästerna svarade direkt. Marcus Rashford satte 1-1 och trodde att han kvitterat, men målet dömdes bort för offside. 1-0 stod sig i halvtid och United var på väg mot sin fjärde förlust på de fem senaste ligamatcherna mot Brighton.

En kvart in i andra var Welbeck brännande nära att göra 2-0, men hans nick gick i ribban. I stället kunde United studsa tillbaka bara minuten senare.

Nyförvärvet Noussair Mazraoui serverade Amad Diallo långt ner i banan. Diallo tog sig fram på högerkanten, vek in och skickade in 1-1 via en Brighton-försvarare.

Ny vind i de röda seglen och med 70 minuter spelade såg vändningen ut att vara ett faktum. United kom i en kontring och Bruno Fernandes serverade Alejandro Garnacho till öppet mål.

Bollen gick in - men träffade först Joshua Zirkzees knä precis framför mållinjen. Efter en VAR-granskning stod det klart att målet inte godkändes.

- En riktig röra av United, sa Mark Chapman på BBC.

United slängde in Matthijs de Ligt - liksom Mazraoui ny från Bayern München - och för Brighton fick Yasin Ayari hoppa in i slutet. Med 95 på klockan kom avgörandet - för hemmalaget.

Andravågen på en hörna nådde fram till Ayari, som stack fram bollen till Simon Adingra. Ivorianen lättade den mot andra delen av straffområdet och där kunde en omarkerad João Pedro nicka in 2-1, till publikens stora jubel.

- Ännu ett svagt mål att släppa in. Hörnan kommer, United har slagit av och ser sig inte omkring för att se var Brighton-spelarna är, säger förre United-backen Phil Jones i BBC.

- United kan inte ge bort mål så där. Det är grundläggande saker. Brightons tränare Fabian Hurzeler visade vad han ville. Han var modig med sina byten och de belönades för det, säger förre Nottingham Forest-tränaren Mark Waburton i BBC.

Brighton har nu sex poäng av sex möjliga i Premier League, med 4-0 i målskillnad. Nästa lördag väntar Arsenal på bortaplan.

- Målet i slutet visade hur mycket vi ville vinna denna första hemmamatch mot ett storlag. Jag är väldigt glad, säger matchhjälten Joao Pedro till TNT Sports och fortsätter:

- Tränaren bad oss tro på oss själva. Vi vet att United är en storklubb, men alla ville visa vad vi går för. Det motiverade oss.

Brighton-tränaren Fabian Hürzeler är också nöjd efteråt.

- Det var väldigt känslosamt, som alltid när man vinner i sista minuten. Jag tycker att vi förtjänade att vinna, då vi gjorde en bra match, även om den inte var perfekt. United hade också lägen för att vinna matchen. Jag är väldigt stolt över laget, som visade värdet av att aldrig ge upp, säger tränaren till BBC.

United står på en vinst och en förlust och tar emot Liverpool nästa söndag.

Startelvor:

Brighton: Steele; Veltman, Dunk, Van Hecke, Hinshelwood; Milner, Gilmour; Minteh, Joao Pedro, Mitoma; Welbeck.

Manchester United: Onana; Mazraoui, Maguire, Martinez, Dalot; Casemiro, Mainoo; Amad, Mount, Rashford; Fernandes.