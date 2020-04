Mané öppnar sjukhus i sin hemby i Senegal: "Jag vill ge människor hopp"

Förra året öppnade han en skola i sin hemby i Senegal. Nu öppnar Sadio Mané även ett sjukhus. - Jag vill ge människor hopp, säger senegalesen till The Guardian.

Nyligen släpptes en dokumentär om Liverpools anfallsstjärna Sadio Mané. Dokumentären skildrar senegalesens resa från att spela fotboll i den avlägsna byn Bambali till triumfen med Liverpool i Champions League förra året.

I dokumentären berättar Mané om sin historia och verket inkluderar även intervjuer från bland annat Jürgen Klopp, Mohamed Salah och Virgil van Dijk. Men Manés erinring om dagen då hans far gick bort är utan tvekan det mest gripande ögonblicket.

- Jag var sju år gammal. Vi var på väg att gå och spela på fältet när en kusin till mig kom fram och sa: "Sadio, din pappa har gått bort". Jag svarade att han måste skämta, jag kunde inte tro på det, säger Mané i filmen.

I en intervju med The Guardian berättar 27-åringen nu mer om sin fars bortgång.

- Innan han gick bort hade han en sjukdom under flera veckors tid. Vi gav honom medicin och det höll honom lugn i tre eller fyra månader. Sjukdomen kom tillbaka och den gången fungerade inte medicinen. Och eftersom det inte fanns något sjukhus i Bambali var de tvungna att ta honom till nästa by för att se om de kunde rädda hans liv. Men det gick inte, säger Mané till the Guardian.

- När jag var ung sa pappa alltid att han var stolt över mig. Han var en man med ett stort hjärta. När han dog påverkade det mig och min familj väldigt mycket. Jag sa till mig själv då att jag måste göra mitt bästa för att hjälpa min mamma. Det är en tuff sak att handskas med när du är så ung.

Förra året öppnade Mané en skola i sin hemby i Senegal. Och om sex månader kommer nu ett sjukhus stå klart i samma by, som enbart är finansierat av 27-åringen. För The Guardian berättar Mané att omständigheterna kring sin fars död är den största anledningen till att han öppnar sjukhuset i Sédhiou-provinsen, där 70 procent av familjerna uppges leva i fattigdom.

- Jag minns att min syster föddes hemma för det fanns inget sjukhus i vår by. Det var en väldigt, väldigt jobbig situation för alla. Jag ville bygga ett för att ge människor hopp, säger Mané.