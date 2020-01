Mardrömsbesked för Arsenal - back lär missa resten av säsongen

Efter 23 minuters spel i mötet med Chelsea tvingades Arsenal att byta ut backen Calum Chambers på grund av skada. Nu har han också fått sin dom, och det är inga glädjande nyheter.

Arsenal meddelar på sin hemsida att backen slet av främre korsbandet i vänster knä och han väntas bli borta i sex-nio månader, vilket innebär att han missar resten av säsongen. Vidare skriver klubben att han opererade sig för skadan under torsdagen.

24-årige Chambers har den här säsongen 18 framträdanden för Arsenal och noterades för 1 mål och 4 assist.

