Mardrömsbesked för Chelsea-talangen: "Förkrossad"

Chelseas 18-årige superlöfte Callum Hudson-Odoi startade under måndagen i mötet med Burnley. Men däremot kunde han inte fullfölja matchen. I slutet av den första halvleken grinade han illa och tvingades kliva av mötet.

- Det ser naturligtvis inte bra ut. Det är ett problem med hans hälsena. I morgon vet vi exakt vad hans problem är, sa Chelseas assisterande tränare Gianfranco Zola till BBC.

Nu uttalar sig även huvudpersonen själv. Hudson-Odoi skriver på sitt Twitter-konto att han nu får fokusera på att försöka komma tillbaka nästa säsong.

"Förkrossad att säsongen tar slut med en avsliten hälsena. Jag ska arbeta hårt för att komma tillbaka starkare nästa säsong!", skriver han på på sitt på Twitter-konto.

Men det kan dröja innan talangen är tillbaka. Ben Dinnery, en fotbollsskadeexpert åt bland annat Sky Sports, påpekar på Twitter att en avsliten hälsena innebär sex till nio månaders rehabilitering. Dinnery går igenom några nyligen skadade spelare, och lägger till: "Genomsnittstid från skada till spel för en avsliten hälsena: 219 dagar", drygt sju månader.

En allvarlig skada kan också ändra förutsättningarna för Hudson-Odois framtid. 18-åringen, som den här säsongen fått sitt stora genombrott och debuterat för England, har varit hett villebråd. Hans kontrakt med Chelsea går ut nästa säsong och han har hittills inte velat skriva på ett nytt. Flera andra storklubbar väntades lägga bud på Hudson-Odoi i sommar, inte minst Bayern München som uppgavs försöka värva honom redan i januari.

Chelseas match mot Burnley slutade 2-2 och klubben ligger på fjärdeplats i ligan. Dock har man en match mer spelad än Arsenal och Manchester United på femte- respektive sjätteplats. Klubben har tre matcher kvar att spela i ligan. Utöver det är också Londonlaget i Europa League-semifinal mot Eintracht Frankfurt.

Really gutted to end my season with an Ruptured Achilles, gotta work hard and try and come back stronger for next season!!!😢🙏🏾❤️ pic.twitter.com/PXC53WszdH