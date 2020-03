Martial matchvinnare i Manchester-derbyt - vann med 2-0

Under söndagen spelades det fjärde Manchester-derbyt på tre månader. Då stod Manchester Uniteds Bruno Fernandes och Anthony Martial för ett vackert mål i 2-0-segern.

När Manchester United och Manchester Citys elvor blev officiella stod det klart att Pep Guardiolas mittfältare Kevin De Bruyne skulle missa söndagens Manchester-derby på grund av den lättare skadan som 28-åringen har dragits med. Och frågan är om inte mittfältarens offensiva kvalitéer saknades då Manchester City föll med 2-0.

City inledde starkt och skapade flera bra lägen. Första heta chansen fick Raheem Sterling när en boll från höger spelades in. 25-åringen kunde obehindrat stå och ladda upp för ett skott som han elegant skruvade bort mot David de Geas bortre stolpe. Fin räddning från spanjoren som hann dit.

Men hemmalaget skulle få utdelning först. På en frispark snett från vänster lobbade Bruno Fernandes bollen smidigt över muren till Anthony Martial som klippte till direkt. En boll som Ederson i City-målet troligtvis borde ha räddat.

I inledningen av den andra halvleken var United nära att utöka fram till 2-0. När Citys João Cancelo skulle passa hem bollen till Ederson i målet rullade den under 26-åringens fot och på väg in i mål. Hack i häl sprang Uniteds Martial som var ytterst nära att stöta in bollen men Ederson hann rensa undan den i sista sekunden.

Pep Guardiolas City låg länge på och jagade ett kvitteringsmål men hemmalaget stod lågt och samlat. I slutminuten sköt Scott McTominay definitivt in avgörandet från halva plan när Citys Ederson stod alldeles för långt ut. Ett riktigt elegant mål. Sekunderna efter stoppade domaren Mike Dean pipan i munnen och blåste av ett Manchester-derbyt där Victor Nilsson Lindelöfs United alltså vann med 2-0.

Uniteds vinst betyder andra raka derbyvinsten mot Manchester City detta år, något de inte har lyckats med sedan Alex Fergusons dagar.

I och med Uniteds vinst klättrar laget upp till en femteplats i tabellen.

Startelvor:

Manchester United: De Gea - Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, Matic, Fred, Williams, James, Fernandes, Martial

Manchester City: Ederson - Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Zinchenko, Rodgrigo, Gundogan, Foden, Bernardo Aguero, Sterling