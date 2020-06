Martial stor matchhjälte - sköt segern till United med hattrick

Precis som i omstarten efter corona-uppehållet fanns Victor Nilsson Lindelöf med från start när Manchester Uniteds hemmaelva offentliggjordes en dryg timma innan matchstart. Med fokus på gästande Sheffield United återfanns inte Dean Hendersson i lagets startelva. I och med att engelsmannen är utlånad från just Manchester-laget var han inte tillgänglig att spela bortamötet.

Trots ett koppel av goda anfall från gästerna under de inledande minuterna vände hemmalaget på spelet och tog ledningen efter sju spelade minuter. Efter ett distinkt inspel av Marcus Rashford stötte fransosen Anthony Martial in bollen från nära håll. Drömstarten var därmed ett faktum.

Efter det tidiga öppningsmålet tog hemmalaget ett bastant grepp om taktpinnen, vilket under den inledande delen av den första akten resulterade i ett flertal högkaratiga målmöjligheter. Ett av en rad exempel var ovan berörda Rashfords jättemöjlighet i den 15:e minuten. Engelsmannen kom i mångt och mycket ren med Simon Moore, men avslutet var inte lyckat och gick en dryg meter utanför bortakeeperns vänstra stolpe.

Med cirka en halvtimme spelad började bortaspelande Sheffield att skapa en rad vassa målchanser, men istället för en kvitteringsboll utökade United sin ledning. Strax innan pausvilan spelade Aaron Wan-Bissaka in bollen till Martial, som än en gång fick in bollen i nät. Således kunde hemmaspelarna kliva in i Old Traffords katakomber i ledning, 2-0.

I inledningen av den andra halvleken bevakade hemmaspelarna resultatet genom ett stort bollinnehav och många passningar spelarna emellan. Sheffield-spelarna fick inte låna bollen särskilt mycket och hade därmed svårt att skapa några vassa chanser framåt.

Under perioder av den återstående tiden av den första halvleken kunde gästerna flytta fram för att få till in en reducering, men det ville sig inte för Chris Wilders spelare under onsdagskvällen på "Drömarnas Teater". Innan domare Anthony Taylor förkunnade att drabbningen var till ända gjorde Martial sitt tredje mål för dagen. Genom att retfullt lyfta bollen över en utspringade Simon Moore fastställde den snabbe fransosen slutresultatet 3-0.

Ur ett historiskt perspektiv var hattricket hans första i karriären, men det finns fler nämnvärda aspekter med fokus på matchhjältens insats. Martial är dessutom den förste spelare att göra tre mål i en och samma match sedan demontränaren Sir Alex Ferguson lämnade klubben.

Startelvor:

Manchester United: De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - Pogba, Matic - Greenwood, Fernandes, Rashford - Martial.

Sheffield United: Moore - Basham, Jagielka, Robinson - Baldock, Fleck, Norwood, Lundstram, Stevens - McGoldrick, Mousset.