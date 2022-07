Martinez presenterad av United: "Jag har jobbat så hårt för att komma hit"

Erik ten Hag har redan värvat Tyrell Malacia och Christian Eriksen. Sedan tidigare är det känt att Manchester United även har kommit överens med Ajax om en övergång för Lisandro Martinez - och nu är argentinaren presenterad.

På onsdagen bekräftar Premier Leauge-jätten att Martinez har klarat den obligatoriska läkarundersökningen och skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till juni 2027, med option att förlänga ytterligare ett år.

- Det är en ära att ansluta till den här fantastiska klubben. Jag har jobbat så hårt för att komma hit och nu är jag här. Jag kommer att pusha mig själv ännu längre, säger 24-åringen till Uniteds hemsida och fortsätter:

- Jag har varit tursam med att vara en del av framgångsrika lag i min karriär och det vill jag fortsätta att vara i Manchester United. Det kommer att krävas mycket arbete för att nå dit, men jag är övertygad om att vi, med vår tränare och tillsammans med mina lagkamrater, kan lyckas med det.

Ajax har tidigare bekräftat att Manchester United betalar 57,37 miljoner euro, motsvarande cirka 606 miljoner svenska kronor, plus ytterligare tio minuter euro (omkring 105 miljoner kronor) i bonusar för att köpa loss Martinez.

- Lisandro är en enastående spelare som kommer att tillföra mer kvalitet och erfarenhet till Erik (ten Hags) trupp. Vi är glada över att han har valt att ansluta till Manchester United och vi ser fram emot att se honom utvecklas ytterligare och hjälpa laget att nå framgången vi siktar på att nå, säger fotbollsdirektör John Murtough.

Totalt noterades Lisandro Martinez för sex mål samt sex assist på 120 matcher i Ajax-tröjan sedan han värvades från Defensa 2019. På meritlistan finns dessutom sju landskamper med Argentina.

