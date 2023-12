Matic avslöjar - duo kom ofta sent till United-träningar: "Var arga"

Tidigare Manchester United-mittfältaren Nemanja Matic, som numera spelar i Rennes, tillhörde den engelska storklubben mellan 2017 och 2022, innan han lämnade för Roma.

Nu berättar Matic om att vissa spelare ofta kom försent till träningar i United. Det var, enligt serben, en stor skillnad från hans tid i Chelsea.

- I Chelsea agerade spelarna professionellt. De var punktliga och var aldrig försenade till träningar, men i United hände det nästan varje dag. Bland de spelare som alltid var sena var Paul Pogba och Jadon Sancho och ett par andra spelare, säger han till YU Planet enligt Metro och fortsätter:

Annons

- Vi andra som alltid var i tid var arga, så vi bestämde oss för att bilda en slags intern disciplinnämnd med mig som ordförande. Jag satte upp ett papper på väggen, där jag dokumenterade namnen på de som anlände sent. Under en viss säsong samlade vi in ​​cirka 75 000 pund i böter (motsvarande 989 412 svenska kronor utifrån dagens valutakurs).

Planen var först att göra något kul för pengarna, men så blev det inte i slutändan.

- Vi planerade för att använda pengarna till att arrangera en fest i London, men vi gjorde inte det på grund av covid-utbrottet.

Matic gjorde totalt sett 189 matcher med Manchester United. Under den här säsongen är han noterad för tolv matcher med Rennes i Ligue 1.