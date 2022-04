Matic bekräftar - lämnar United i sommar

Tidigare under fredagen rapporterade den engelska tidningen Daily Mirror att Manchester United-mittfältaren Nemanja Matic, 33, bestämt sig för att lämna den engelska storklubben. Matic har fått knapp speltid under den här säsongen och uppgavs meddelat klubbledningen om att han vill gå vidare i sommar för en ny utmaning i karriären.

Nu går Matic ut på Instagram och bekräftar att han kommer lämna United i sommar.

"Jag har bestämt mig för att det här är min sista säsong med Manchester United. Jag har informerat styrelsen, tränaren och spelarna om mitt beslut", skriver han på Instagram och fortsätter:

"Det har varit en stor ära och ett privilegium att spela för den här stora klubben. Ett stort tack till fansen för deras orubbliga stöd. Jag kommer nu att ge allt under resten av säsongen för att hjälpa mina lagkamrater att avsluta så starkt som möjligt".

Samtidigt skriver Manchester Evening News-journalisten Samuel Luckhurst på Twitter att det uppstått lite förvirring kring Matics avtalslängd.

När United gick ut med att Matic hade förlängt med klubben för runt två år sedan var beskedet att det nya kontraktet sträckte sig till sommaren 2023, men nu är i stället beskedet att avtalet var över två år med en option om ett tredje år, som alltså nu inte utnyttjas. Därmed menar journalisten att United först kommunicerade fel om avtalslängden.

Matic kom till Manchester United från Chelsea under sommaren 2017 och har sedan dess gjort fyra mål på 183 framträdanden med den engelska storklubben. Han har inte vunnit någon titel med United, men däremot varit med och tagit klubben till en FA-cupfinal och en Europa League-final. Den här säsongen är han noterad för 26 matcher.

Manchester United ställs på lördag mot Norwich hemma i Premier League. United är i dagsläget på sjunde plats i ligan.

#mufc now say Matic's contract was for a minimum of two years, with the third year optional. The club communicated the news of the contract incorrectly in July 2020: https://t.co/8u6JUPXu7z pic.twitter.com/K86GOOHdNq