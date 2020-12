McTominay historisk efter galna minuter på Old Trafford

Manchester United ställdes hemma mot Leeds under söndagen och laget fick en drömstart på matchen. Redan efter tre minuter ledde United med 2-0 och båda målen gjordes något oväntat av den defensiva mittfältaren Scott McTominay, som knappast är känd för att spruta in mål framåt.

Målen var mittfältarens första i Premier League för säsongen och gjorde honom dessutom historisk. Ingen annan spelare har nämligen gjort två mål under en match första tre minuter.

Matchen pågår och i halvtid ledde Manchester United med 4-1 efter att bland annat Victor Nilsson Lindelöf gjort mål.

3 - Scott McTominay is the first player in Premier League history to score twice in the first three minutes of a match. Madness. pic.twitter.com/QtFGGS1JXa