Merson tror Arsenal gynnas av Mudryk-nobb: "Du vill inte förstöra det"

Arsenal och Chelsea rapporterades under en längre tid fajtas om en värvning av Sjachtar Donetsks poängspelare Mychajlo Mudryk - och under söndagen gav Chelsea besked om att den offensive spelaren ansluter till klubben. Enligt transfer-journalisten Fabrizio Romano och The Athletic är övergångssumman på 100 miljoner euro, drygt 1,1 miljarder kronor.

Nu tror tidigare Arsenal-spelaren Paul Merson, som gjort över 300 matcher med London-klubben, att det kan vara bra för Arsenal att Mudryk inte ansluter till klubben, då det hade kunnat rubba den positiva känslan i lagets omklädningsrum.

- Han får förmodligen mer pengar i Chelsea, och jag tror Arsenal tänkte: "Vänta lite, om vi ger dig den lönen...". Hur kommer de andra spelarna reagera? Det är ett lyckligt omklädningsrum nu, och om du ger en spelare 200 000-300 000 pund, så går det runt i omklädningsrummet, säger Merson enligt Sky Sports och fortsätter:

- Spelare kan bli oroliga och då är det bättre att inte gunga till båten. Sådana här chanser (att vinna Premier League) kommer inte allt för ofta och då måste man ta vara på dem. Du vill inte förstöra det.

Merson tror även att Arsenal har andra transfer-mål för januari-fönstret.

- De har säkert ytterligare några spelare i sikte. De har säkert inte lagt alla ägg i en korg.

Arsenal slog under söndagen Tottenham och toppar tabellen med åtta poäng ner till tvåan Manchester City i Premier League.