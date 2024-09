Mikel om Osimhens uteblivna övergång till Chelsea "Vi var väldigt nära"

Premier League

Victor Osimhen var nära att landa i Chelsea under deadline day. Enligt den förre detta Chelsea-spelaren John Obi Mikel var det bara några timmar av förhandling som saknades i att få till en övergång för stjärnanfallaren.

- Det fanns bara några små problem som vi inte hann räta ut, säger Mikel i sin egen podd, "The Obi One Podcast".