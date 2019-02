Milosevic utbytt i debuten - även Mrabti debuterade

Under fredagen stod det klart att Alexander Milosevics nya klubbadress blir Nottingham Forest, där han har skrivit på ett kontrakt över ett och ett halvt år.

- Jag är verkligen glad över att vara här. Det har varit två hektiska dagar med resor och att fixa allting, men jag är verkligen glad att allt är klart, sa han till klubbens hemsida under gårdagen.

I dag – mindre än 24 timmar efter att han presenterades fanns han med i Nottinghams startelva när laget ställdes borta mot Birmingham. Den tidigare AIK-backen spelade i en timme innan han byttes ut. Ställningen var då 1-0 till hemmalaget efter Jotas mål i den första halvleken.

Tio minuter från slutet kom näste svensk in på planen, Kerim Mrabti. 24-åringen, som nyligen anlände från Djurgården, fick därmed göra sin debut för Birmingham. Hemmalaget vann matchen med 2-0 efter ett sent straffmål från Che Adams.

Here's the #NFFC starting line-up for today's game against @BCFC, brought to you in association with @BetBright. pic.twitter.com/3zkywDb2QW — Nottingham Forest FC (@NFFC) 2 februari 2019

61' Birmingham 1-0 #NFFC: Forest make their first change as Alexander Milosevic is replaced by Lewis Grabban. pic.twitter.com/xcTGUcNHfD — Nottingham Forest FC (@NFFC) 2 februari 2019