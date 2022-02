Mitrovics målsuccé - slog rekordet med 14 matcher kvar

Aleksandar Mitrovic, 27, har gjort stor succé i den engelska andradivisionen Championship den här säsongen. I kvällens hemmamatch mot Peterborough gjorde Fulham-forwarden säsongens 32:a ligamål när han satte dit 1-0 från straffpunkten i första halvlek.

Det är en ny rekordnotering för Championship efter att ligan fick sitt nuvarande namn säsongen 2004/05. Tidigare delade Mitrovic målrekordet med Brentfords Ivan Toney, som gjorde 31 ligamål säsongen 2020/21.

I andra halvlek förbättrade Mitrovic sitt nyslagna rekord ytterligare när han gjorde 2-0 med sitt 33:e ligamål för säsongen. Fulham vann till slut med 2-1.

Anmärkningsvärt är att Fulham har hela 14 ligamatcher kvar att spela efter kvällens match mot Peterborough. Mitrovic har därmed goda möjligheter att utöka sitt rekord ytterligare innan säsongens slut.

Fulham stormar samtidigt mot en Premier League-comeback då Londonklubben toppar Championship-tabellen i överlägsen stil.

32 - Aleksandar Mitrovic has scored 32 goals in the EFL Championship this season, a new single-season record in the competition since the 2004-05 rebrand, and the most in the second tier since Guy Whittingham in 1992-93 (42). Flammable. pic.twitter.com/nGACudUdK0