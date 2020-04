Mount hyllar Chelseas nyförvärv: "En världsklasspelare"

Chelsea har sedan tidigare gjort klart med Ajax-stjärnan Hakim Ziyech, 27, som ansluter i sommar. Den offensive yttern, som kom till Ajax från Twente 2016, har under senaste säsongerna levererat i Eredivisie och är den här säsongen hittills noterad för åtta mål och 21 assist på 35 matcher.

Nu går Chelseas engelske mittfältare Mason Mount, 21, ut och berömmer nyförvärvet.

- För två år sedan var jag på lån i Nederländerna, så jag känner till honom och självklart vet jag hur bra han är. Vi får in en ny världsklasspelare till klubben och jag är glad över att få arbeta med honom och förhoppningsvis spela med honom, säger Mount enligt Goal.com.

Mount, som under den här säsongen slagit igenom i Chelsea, var under säsongen 2017/2018 utlånad till nederländska laget Vitesse och ställdes därmed under den säsongen mot Ziyech.