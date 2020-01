Mourinho: "Älskar mållinjeteknik - respekterar det"

Tottenham kryssade under lördagen mot Watford och tappade därmed poäng för fjärde matchen i följd i Premier League. Tottenham är åtta i ligatabellen och efter lördagens match var tränaren José Mourinho irriterad över ett antal domslut i matchen - även om han sa att han har full respekt för att Eric Lamela inte fick fira ett avgörande mål.

Argentinaren var nära att bli hjälte på stopptid, men bollen var inte helt över mållinjen när motståndaren Ignacio Pusetto rensade undan bollen vid mållinjen.

- De diskuterade inte det som borde ha blivit straff och sedan kollade de på en situation som helt klart inte var det. Det ska också tilläggas att det borde ha blivit röda kort. Väldigt dåliga beslut. Jag älskar mållinjeteknik, jag respekterar det, säger Mourinho enligt BBC.

Mourinho ville vidare inte kommentera VAR-besluten närmare och sa i stället så här om matchen i sin helhet.

- Tottenhams prestation var bra. Vi började bra och var väldigt dominanta i första halvlek fram till att de gjorde det som de alltid gör. De hade en period där de vann fler andrabollar, satte in fler bollar i straffområdet och hade en eller två fasta situationer. Det är svårt att dominera hela tiden mot dem, säger Mourinho och fortsätter:

- I andra halvlek var det mer 50-50. Vi försökte med den ammunitionen vi hade under sista delen för att få in mer energi. Vi fick in mer blick och kvalitet med Eriksen (Christian) och var ett fåtal millimeter från att vinna matchen. Det var totalt sett bra.

Mourinho anser därmed att Tottenham borde ha vunnit matchen.

- Jag tycker att vi förtjänade att vinna. Om vi hade förlorat hade det varit alldeles för hårt mot killarna.

Tottenham tar på onsdag emot Norwich i Premier League.