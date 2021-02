Mourinho fräste efter Bale-fråga: "Du förtjänar inte ett svar"

Tottenham är just nu inne i en tung trend i Premier League. José Mourinhos lag föll under torsdagen med 1-0 i derbymötet med Chelsea och har därmed nu tre raka förluster och är på åttonde plats i den engelska högstaligan.

Mourinho var efteråt inte glad och röt till efter en fråga om varför han inte valde att sätta in Real Madrid-lånet Gareth Bale på planen. Mourinho svarade då tv-reportern så här:

- Bra fråga, men du förtjänar inte ett svar, säger han enligt engelska tidningen Daily Mail.

På den efterföljande presskonferensen fick sedan Mourinho fler frågor om Bale.

- Jag gör mitt bästa och Gareth gör sitt bästa. Alla gör sitt bästa.

Mourinho har under den här säsongen gett Bale knapp speltid. Den 31-årige walesaren anslöt i fjol skadad, men har sedan dess bara fått sex matcher i Premier League. Han har i stället främst fått speltid i cuperna med sex matcher i Europa League, två matcher i FA-cupen och en match i ligacupen. Totalt sett har han gjort fyra mål på 15 matcher.

Bales låneavtal med Tottenham sträcker sig fram till i sommar och därefter är det oklart vad som händer med spelaren. Bale har kontrakt med Real Madrid till sommaren 2022, men lär inte ha en framtid i den spanska storklubben.

I asked Jose why he didn’t bring Bale on. He said ‘good question but you don’t deserve an answer’ 😱 pic.twitter.com/Z5ULM94fMu