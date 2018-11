Det var efter mötet mellan Manchester United och Newcastle, en match som United vände från 0-2 till seger med 3-2, som den portugisiske managern José Mourinho rakt in i en tv-kamara tillhörande bolaget BT-Sports yttrade några mindre väl valda ord samtidigt som han gestikulerade. Enligt tidningen The Daily Telegraph riktade sig orden och gesterna mot BT:s experter Paul Scholes och Rio Ferdinand, som tidigare under året varit kritiska mot Mourinho.

Mourinho anmäldes av det brittiska förbundet, FA, och de flesta trodde nog att någon typ av repressalier skulle följa. Men så blir det inte. En oberoende panel bestående av tre personer har kommit fram till att portugisen ska frias och enligt brittiska medier ska Mourinhos "lag" bland annat fört fram Jordan Henderson som exempel. Liverpool-mittfältaren fångades i bild då han svor mot Kroatiens förbundskapten under Englands 0-0-match i Uefa Nations League, vilket inte ledde till någon åtgärd.

Enligt tidningen Daily Telegraph är FA ”chockat” över panelens beslut om man överväger nu att överklaga den friande domen.