Mourinho om Rashford: "Trycket förmodligen för stort"

Marcus Rashford, 21, fick redan under säsongen 2015-2016 chansen i Manchester United och imponerade direkt i Premier League. Därefter blev det varierat med speltid under José Mourinhos ledning, men under de tre senaste matcherna har han spelat från start i ligan.

Inför Manchester Uniteds möte under lördagen med Bournemouth, så uppmanade Mourinho under en presskonferens till minskad press på talangen.

- Jag tycker att trycket förmodligen är för stort. Han fyllde just 21. Hur många spelare vid 21 års ålder har fler spelminuter i en stor klubb, för ett stort land och landslag? Hur många spelare har en liknande möjlighet att nå sin fulla potential? Inte många. Ur min synvinkel kommer ett lite mindre tryck att hjälpa honom att uppnå vad han kan uppnå, säger tränaren under presskonferensen.

- Han utvecklas fortfarande och har fantastiska förhållanden. Han spelar mycket med mig, spelar i landslaget, spelade i VM, spelade i finalen i Europa League och spelade i två FA-cupfinaler. Han har otroliga möjligheter att utvecklas, vilket han också gör, fortsätter han.

Marcus Rashford är den här säsongen noterad för ett mål och en assist på tio framträdanden i Premier League och i Champions League.