Mourinho om Salah: "Jag blev förälskad i honom - jag sålde honom inte"

Mohamed Salah har fått en explosionsartad utveckling i Liverpool och öser in mål i Premier League. Egyptiern var dock inte lika lyckad under sin första sejour i ligan. Efter att ha gjort mål i båda gruppspelsmatcherna när hans Basel vann båda matcherna mot Chelsea så värvades han av London-klubben i januari 2014.

I Chelsea uteblev succén, och bara ett år senare lånades han ut till Fiorentina och kom sedan inte tillbaka till London. Efter Salahs succé i Liverpool så har José Mourinho på sina håll pekats ut som managern som missade egyptierns potential, och sålde honom. Den bilden vänder sig portugisen starkt emot.

- Många saker har sagts som inte är sant. Folk försöker identifiera mig som tränaren som sålde Salah, men jag är tränaren som köpte Salah. Det är helt fel idé. Jag spelade mot Basel i Champions League. Salah var en yngling i Basel. När jag spelar mot ett visst lag så analyserar jag laget och spelarna under en ganska lång tid, jag blev förälskad i den ynglingen. Jag köpte honom, jag låg på klubben för att köpa honom. Vid den tidpunkten hade vi redan fantastiska offensiva spelare. Det var Hazard, Willian, vi hade topptalang där. Men jag sa åt dem att köpa den ynglingen, säger Mourinho i beIN Sports - där han just nu agerar bisittare i sändningarna kring asiatiska mästerskapen.

Mourinho menar att det var en helt annan Salah när han var i Chelsea jämfört med nu.

- Han var bara en vilsen kille i London. Han var en vilsen kille i en ny värld. Vi ville jobba med honom för att göra honom bättre och bättre och bättre. Men han hade mer tanken att han ville spela och inte vänta. Så vi bestämde oss för att låna ut honom, hos en tränare som jag kände väl. Italien, taktisk och fysisk fotboll. Ett bra ställe att spela på, Fiorentina är ett bra lag utan att spela med enorm press och spela om titeln. Vi bestämde oss för att sätta honom där.

- När klubben bestämde sig för att sälja honom så var det inte jag. Så jag köpte honom, jag sålde honom inte.

