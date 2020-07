Mourinho om transferfönstret: "För vissa klubbar är det lätt - de kan glömma FFP och spendera hur mycket de vill"

José Mourinho har tidigare varit kritisk mot Manchester Citys dom kring financial fair play.

Nu kommer Tottenham-tränaren med ett nytt utspel inför sommarens transferfönster.

- För vissa klubbar är det lätt. Du kan bryta mot reglerna, du glömmer bort financial fair play, du spenderar hur mycket pengar du vill och får de bra spelarna, säger Mourinho enligt The Guardian.