Mourinhos besked: "Hoppas han kan spela runt jul"

Victor Nilsson Lindelöf har varit ordinarie under årets säsong i Manchester United. Tillsammans med Chris Smalling har svensken allt som oftast varit United-managern José Mourinhos val.

I helgens ligamöte bildade ”VNL” och Smalling på nytt mittbackspar. Duon gjorde nittio minuter och efter matchen fick Nilsson Lindelöf fina betyg i brittisk press.

Nilsson Lindelöf spelade hela matchen, men United fick bara med oavgjort, 0-0, hemma mot Crystal Palace. Efter matchen kom också besked om att svensken ådragit sig en skada.

- Han kommer att vara borta ett tag. Det är en skada, en ordentlig skada, som kommer hålla honom borta från spel ett tag, sa Mourinho efter matchen.

Managern förklarade vid samma tillfälle att det rörde sig om en ”muskulär skada” och att svensken skulle röntgas i veckan.

Efter tisdagens Champions League-match mellan United och Young Boys gav Mourinho en uppdatering kring svenskens skadesituation.

- Jag hoppas att han kan spela runt jul. Jag skulle säga att han blir borta i tre, fyra veckor, säger han enligt nyhetsbyrån Press Association.

Under årets säsong har Nilsson Lindelöf spelat 15 matcher, tolv i Premier League och tre i Champions League.

Mourinho asked about Victor Lindelof's injury status following his scan today: "I hope that he can play Christmas time. I would say three weeks, something like that"