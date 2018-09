Mourinhos besked om Shaw: "Han är redo för spel"

Det var i inledningen av den andra halvleken i Nations League-mötet mellan England och Spanien som Luke Shaw råkade ut för en otäck skada. Manchester United-backen gick in för att nicka och såg inte att han hade Dani Carvajal bredvid sig. Shaw smällde in i motståndaren och föll med huvudet hårt ner i backen.

Backen blev liggandes och det dröjde flera minuter innan han bars ut på bår, med nackkrage och syrgas.

Det var dock inte så allvarligt med Shaw som det befarades. Nu meddelar Manchester United-managern José Mourinho att backen snart kan vara i spel igen - kanske redan på lördag, när man ställs mot Watford.

- Jag vet inte om han kommer att spela, vi har fortfarande en träning kvar. Men på pappret och enligt vår läkare så är han redo för spel, säger portugisen på en presskonferens.

- Den enda situationen jag måste analysera är om vi ska spela honom när han inte har tränat med laget i veckan.

Mourinho berättade också att Ander Herrera och Marouane Fellaini är osäkra för spel i mötet med Watford.

Jose says @LukeShaw23 is available for selection on Saturday, but adds: "The only situation I have to analyse is if we are going to play him when during the week, he wasn't training with the team."@AnderHerrera and @Fellaini are both doubts. #MUFC pic.twitter.com/M23RhBz8ik