Mourinhos kritik mot Fulham: "Då borde de be om ursäkt"

Tottenham ställs under onsdagen mot Fulham i Premier League. Derbymatchen skulle ha spelats den 30 december i fjol, men blev uppskjuten på grund av flera positiva corona-fall i Fulham. Tottenham hade först planerat att möta Aston Villa under onsdagskvällen, men den matchen blev uppskjuten, då Villa har flera positiva corona-fall i laget, och därmed spelade med sitt ungdomslag mot Liverpool i fredags i FA-cupen.

Fulhams manager Scott Parker var under tisdagen kritisk till att mötet med Tottenham ska spelas under onsdagen. Han påstår att han fick reda på det i måndags morse, vilket han tycker är ett alldeles för sent besked inför en match.

Nu slår därmed Tottenhams manager José Mourinho tillbaka mot Parkers kritik. Han menar att det är självklart att matchen ska spelas under onsdagen.

- Om jag inte har fel för mig, så har vi spelat elva fler matcher än Fulham den här säsongen. Elva. Vi har spelat tre matcher varje vecka, och en vecka spelade vi fyra matcher. De spelade i söndags mot QPR i London. De hade söndagen, måndagen och tisdagen på sig att förbereda sig för den här matchen. Om de kommer med halva laget, så är jag den förste att be om ursäkt till dem och den förste att säga att vi spelade matchen med en fördel, säger Mourinho enligt engelska tidningen Daily Mirror.

Han fortsätter:

- Men om de kommer med sitt bästa lag borde de be om ursäkt till oss. Kom igen, låt oss spela fotboll. Vi måste göra så gott vi kan och skydda vår bransch. Vi måste skydda vår image och spela fotboll.

Tottenham är placerat på femte plats i Premier League, medan Fulham är på 18:e-plats i ligaspelet.