Mrabtis första mål i Championship - fastställde slutresultatet

Tidigare Djurgården-anfallaren Kerim Mrabti skrev i vinter på för Championship-klubben Birmingham och har under våren fått varierat med speltid i England. Mrabti fick till en början främst inhopp, men var under senaste två matcherna utanför lagets matchtrupp innan han i kväll fick vara med på bänken och hoppa in i bortamötet med Rotherhamn United i ligan.

Mrabti blev inbytt i den 77:e minuten och behövde inte lång tid på planen för att bli målskytt. Anfallaren fastställde i den 93:e minuten slutresultatet till 3-1 och fick därmed fira sitt första mål i Championship i karriären.

Mrabti är hittills noterad för ett mål och en assist på tio matcher i England. Birmingham är placerat på 17:e-plats i den engelska andraligan.