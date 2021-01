Mustafi efter Özils avsked: "Den mest osjälviska spelaren"

Mesut Özil, 32, har under den här säsongen varit fast i Mikel Artetas frysbox i Arsenal. Tysken har inte kommit till spel i en enda match den här säsongen och gjorde senast en A-lagsmatch den 7 mars i fjol mot West Ham i Premier League. Özil har därmed under senaste tiden spekulerats vara på väg bort från London-klubben.

Under söndagen bekräftade Özil att han kommer att lämna Arsenal för turkiska storklubben Fenerbahce, och nu återstår därmed bara detaljer innan övergången är klar.

Nu går Arsenal-backen Shkodran Mustafi ut på Twitter och tar avsked av sin landsman.

"Bror, du har varit den mest osjälviska spelaren, på och utanför planen, som jag någonsin har delat omklädningsrum med. Du kommer alltid vara ihågkommen som assistkungen. Tyvärr har inte vi som lag assisterat dig när du behövt det som mest", skriver han på Twitter.

Özil anslöt under sommaren 2013 till Arsenal från Real Madrid och har, totalt sett, gjort 33 mål och 58 assist på 184 framträdanden i Premier League.

Bro, you have been the most unselfish player on and off the pitch, I have ever shared the dressing room with. You will be always remembered as the #AssistKing. Unfortunately we as a team haven’t been able to assist you when you needed us the most. All the best ❤️ #SM20 pic.twitter.com/gEfl6AWzZj