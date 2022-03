Mystiken: Ronaldo uppges inte vara med truppen inför Manchesterderbyt

Under söndagen ska Manchester United göra upp med stadsrivalen Manchester City i Manchesterderbyt. I lagens senaste möte i november vann City med 2-0 på Old Trafford och United är därmed ute efter revansch.

Men inför det kommer potentiellt tunga nyheter under lördagskvällen. Samuel Luckhurst, journalist på lokaltidningen Manchester Evening News, skriver att lagets storstjärna Cristiano Ronaldo inte är med truppen under lördagskvällen när de samlats inför morgondagens derby. Det samma gäller Edinson Cavani.

Att Cavani inte är med truppen är ganska väntat då han haft problem med en ljumske ett tag. Men Ronaldo har spelat samtliga matcher på senaste tiden och några skaderapporter om portugisen har klubben inte gått ut med.

Det återstår därmed att se i fall 37-åringen finns med i Uniteds derbytrupp. Gör han inte det är det ett blytungt tapp för bortalaget.

Cristiano Ronaldo not with the #mufc squad tonight. Neither was Edinson Cavani, unsurprisingly. The usual 21 players (three goalkeepers) have assembled.