Nästa möjliga smäll – Manchester City kan bli av med tidigare ligatitlar

Uefa meddelade under fredagen att Manchester City kommer att stängas av från spel i Champions League (och alla andra Uefa-tävlingar som till exempel Europa League) de kommande två säsongerna på grund av att klubben har brutit mot Uefas Financial Fair Play regler. Klubben har också tilldömts böter på dryga 300 miljoner kronor. Under lördagen rapporterade The Independent att City ”högst sannolikt” kan straffas med poängavdrag i Premier League under den nuvarande säsongen.

Men det är inte det enda straffet som Premier League kan döma ut. Enligt Daily Mail har ligan möjlighet att straffa Manchester City retroaktivt för brotten mot de finansiella reglerna, där Premier League har liknande regler som Uefa. Straffet från Uefa tilldömdes för händelser mellan 2012 och 2016, under en period där vann två ligatitlar, 2012 och 2014, samt två titlar i ligacupen, 2014 och 2016.

2012 vann Manchester City ligan före Manchester United tack vare bättre målskillnad, medan segern 2014 kom två poäng före Liverpool.

Utredningen som slutade i avstängningen mot City har handlat om att klubben misstänkts ha brutit mot Financial Fair Play-reglerna genom att ägaren Sheikh Mansour skjutit in mer pengar i klubben än vad som är tillåtet, genom att klubben slöt sponsoravtal med Ethiad och tre andra sponsorer från Abu Dhabi. Sponsoravtalen värderades upp till 118,75 miljoner pund, vilket i sig är drygt 1,5 miljarder svenska kronor.