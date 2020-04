Neville: "Hur många spelare måste dö innan det blir osmakligt?"

Fifas medicinska chef, Michel D'Hooghe, sa under tisdagen att ingen fotboll bör spelas förrän tidigast september med anledning av rådande krissituation. Nederländerna och Argentina har redan ställt in sina säsonger – något som även Frankrike gjorde under gårdagen.

- Världen är inte redo för fotboll på hög nivå. Jag hoppas att det här kan ändras väldigt snabbt, jag hoppas verkligen det. Men i dag behöver vi mer tålamod, sa D'Hooghe som dock fick mothugg av Uefas medicinska chef Tim Meyer.

I England planeras det för att klubbarna ska återgå till normal träning i början av maj – med förhoppningen om att Premier League kan starta upp i början av juni. Manchester Uniteds legendar Gary Neville anser att det är idiotiskt att försöka återta fotbollen nu – och backar D'Hooghe till 100 procent.

- Han (D'Hooghe) har sagt att fotbollen inte bör spelas förrän september. Om det här inte var ett ekonomiskt beslut skulle det inte spelas någon fotboll på månader, säger han enligt Daily Mail och fortsätter:

- Människor står nu inför en risk. Hur många spelare i Premier League måste dö innan det blir osmakligt? En spelare? Eller krävs det att en i personal tvings till intensivvård? Den här diskussionen handlar helt och hållet om ekonomi.