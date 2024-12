Neville kräver en United-förklaring: "Berätta bara för oss"

Det var under helgen som chockbeskedet kom. Dan Ashworth lämnar rollen som sportchef i Manchester United - efter bara fem månader på posten.

53-åringen anslöt till PL-jätten under uppmärksammade former när han först lämnade Newcastle för att ta jobbet som ny sportchef. Därför höjde många på ögonbrynen när samarbetet avslutades innan han ens hunnit ha jobbet i ett halvår.



"Dan Ashworth kommer att lämna sin roll som sportchef genom en ömsesidig överenskommelse. Vi vill tacka Dan för hans arbete och stöd under den här tiden övergångsperioden för klubben. Vi önskar honom lycka framöver", skrev Manchester United på sin hemsida när beskedet kom.

Men Man United-profilen Gary Neville köper inte uttalandet.



- Jag är chockad över att det här händer. Det ser inte bra ut alls och det är något som behöver förklaras. Jag tycker att klubbens uttalande var svagt, säger han till NBC Sports, enligt Daily Mail.

Han fortsatte sedan;



- Du kan inte ta in någon på Dan Ashworths nivå och sedan förlora honom efter fem månader och inte tänka att något har gått fel. Fansen kommer att ställa frågan: "Vad har gått fel?" De kommer att spekulera och det kommer att lämna ett enormt tomrum.



- Jag tycker att det är bättre att ge oss den hårda sanningen ibland när det är så uppenbart att något har gått fel mellan de olika personligheterna Dan Ashworth, Omar Berrada, Dave Brailsford och de andra som inte har kunnat jobba ihop.

Gary Neville kräver därmed sin tidigare klubb på en förklaring:



- Berätta bara för oss, för det är uppenbart att något har hänt. Uttalandet är svagt. Något sådant här kan inte vara ömsesidigt, säger han enligt Daily Mail.

Enligt uppgiftslämnare till The Athletic var det Manchester United som var initiativtagare till att gå skilda vägar, även om klubbens officiella förklaring är det är ett ömsesidigt uppbrott. Uppgifterna gör även gällande att det är delägaren Sir Jim Ratcliffe som uppmanat till att bryta avtalet med Ashworth.

Manchester United parkerar numera på plats 13 i Premier League. I helgen förlorade laget mot Nottingham Forest med 3-2.