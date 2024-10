Neville sågar Englands Tuchel-tillsättning: "Jag är chockad"

England presenterade under onsdagen Thomas Tuchel som ny förbundskapten och permanent ersättare till Gareth Southgate i landslaget.

Tuchel har fina meriter från klubblag, men förre Manchester United-spelaren Gary Neville tycker att det är fel att England har en utländsk förbundskapten.

- Jag är chockad över att England har tagit in Thomas Tuchel. Jag vill inte att det ska handla om Thomas Tuchel. Jag är chockad över att England har valt att ta in en utländsk tränare. Jag tycker att vi skadar vårt egna tränarprogram och vi skadar även vårt signum. Tuchel kommer få otroligt mycket kritik om han inte gör det bra och når ut till gruppen, säger Neville i podden "The Overlap" och fortsätter:

- Han går kanske och vinner ett mästerskap och är framgångsrik under tre-fyra år, men något säger mig att det inte är rätt och det känns inte rätt med Tuchel som förbundskapten för England.

Podd-kollegan Jamie Carragher är inne på samma spår.

- Det är pinsamt att vi som nation säger att vi behöver en utländsk tränare för att göra oss framgångsrika. Jag har alltid tyckt ett Englands förbundskapten ska vara engelsman. Jag kommer aldrig att tänka annorlunda om det.