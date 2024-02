Nevilles utspel: "Italienska lag dopade sig"

I en podcast, publicerad under gårdagen, diskuterar de gamla storstjärnorna Gary Neville och Roy Keane doping. De båda spelade i Manchester United under 00-talet och hade en hel del misstankar om att italienska lag dopade sig under den tidsperioden.

- Jag tror det fanns en del lag vi mötte som inte var rena, säger Neville i podcasten, samtidigt som han säger att han inte kan precisera sig ytterligare på grund av juridiska skäl.

Roy Keane håller med och fyller i:

- Jag kunde lämna planen helt färdig, och så tittade jag på spelarna jag mötte i några av de italienska lagen, och de såg ut som de inte ens spelat.

Neville delar samma uppfattning om att spelare i italienska lag inte såg trötta ut.

- Jag lämnade planen efter en match mot ett italienskt lag och kände bara "det här stämmer inte", säger han.

Gary Neville och Roy Keane spelade i Manchester United mellan 1992 och 2011, respektive 1993 och 2005. Neville spelade 602 matcher för klubben, och Keane gjorde 476 framträdanden i den röda tröjan.