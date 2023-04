Newcastle hemmaslog Manchester United: "Förödelse"

Newcastle kom från två raka segrar. Manchester United var på besök när man fortsätter resan på en Champions League-plats i Premier League-tabellen.

Och det var hemmalaget som tog hem segern. Dubbla nickmål, signerade Joe Willock och Callum Wilson, innebar 2-0-vinst.

När elvorna presenterades kunde konstateras att Alexander Isak fanns med från start. För Uniteds del var Antony Martial tillbaka i truppen. Dessutom startar Marcel Sabitzer, som närmast varit skadad.

I den 16:e minuten var Isak nära att ge Newcastle ledningen. Han nådde högst på ett inlägg och fick iväg en nick som David De Gea räddade.

Efter nicken fick Isak kritik av BBC Sports Chris Waddle.

"Det är en bra räddning, men han borde ha gjort mål där", skriver han.

I den 65:e minuten slog Newcastle till. Ett kombinationsspel ledde till Allan Saint Maximin som hade letat sig in i boxen. Han nickade in bollen till Joe Willock som å sin sida kunde styra in 1-0 med pannan.

"Willock kunde bara inte missa där och de har förtjänat det, de har varit det bättre laget", skrev Sky Sports expert Gary Neville efter målet.

"Bristen på energi i den här Manchester United-prestationen har varit uppenbar", skrev Sky Sports Peter Gill.

I den 76:e minuten var Newcastle sedan nära att utöka. Joelinton fick en panna på bollen i samband med en hörna och träffade överliggaren via De Geas händer.

"Det var förödelse i Manchester Uniteds straffområde där. Vilken räddning av De Gea, han reagerar så bra", skriver Gary Neville.

Med tio minuter kvar av ordinarie speltid hoppade Callum Wilson in. Åtta minuter senare blev han målskytt. Han nådde högst på en hörna och kunde ohotat nicka in 2-0.

Startelvor:

Newcastle: Pope - Trippier, Botman, Schär, Burn - Willock, Longstaff, Guimaeres - Saint-Maximin, Isak, Murphy.

Man United: De Gea - Dalot, Varane, Martinez, Shaw - Rashford, Sabitzer, Fernandes, McTominay, Antony - Weghorst.